Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, Stevennon ha ancora trovato ida restituire ae adesso l’potrebbe sfuggirgli di mano. Uno scenario che ha iniziato a divenire via via sempre più possibile, dopo le perentorie smentite dei giorni scorsi e i tentativi di dialogo con. Ieri mattina, quando il club nerazzurro si è presentato a Palazzo Marino per ritirare l’Ambrogino d’Oro, si percepiva un’aria particolare, un clima di incertezza che preoccupa anche i tifosi.Da viale della Liberazione, intanto, raccontano ancora di uno Zhang sereno, alla ricerca di una soluzione. Il(giorno della scadenza con Oaktree) è vicinissimo, ma già nella giornata di ieri il presidente nerazzurro faceva sapere che la data avrebbe anche potuto slittare di qualche giorno. Probabilmente con una deroga, che Oaktree dovrebbe comunque concedere. Tentativo che somiglia a un’ultima spiaggia per prendere altro tempo e cercare nuovi fondi, che però non è stato in grado di trovare in tutti questi mesi che ha avuto a disposizione. L’intenzione di Zhang è sempre stata quella di proseguire in sella, tenersi l’Inter e cederla solo di fronte alla giusta offerta, ma il tempo stringe e gli obblighi non si possono più rimandare.