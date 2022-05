Il presidente dell'Inter Steven Zhang carica la sua squadra in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera alle 21 a Roma. Ha fatto mandare a tutti i dipendenti della società una mail: un invito, a chiunque volesse aderire, a seguire la squadra all’Olimpico e in 300 hanno detto sì. Partiranno domani da Milano intorno all'ora di pranzo con un treno charter e torneranno dopo la partita.