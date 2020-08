Nessuna esperienza, ma può allenare. Andrea Pirlo non ha alcuna presenza da allenatore in carriera, eppure può regolarmente sedersi sulla panchina dei campioni di Italia, perché regolamento consente di allenare in Serie A (e in Serie B) a chi è iscritto al corso Uefa Pro. "In questo momento - scrive la Gazzetta - Pirlo è, infatti, tra gli allievi del corso e a ottobre dovrà pure discutere la tesi a Coverciano assieme ai suoi colleghi iscritti (tra cui Toni e Montero) . Nel dettaglio, dovrà consegnarla entro il 21 agosto, poi a metà settembre sarà chiamato per gli esami".