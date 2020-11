1









Sul caso Lazio continua a vigilare anche la Procura federale per la sua inchiesta. Le violazioni del protocollo su cui si indaga iniziano ad essere diverse e la posizione del club sembra aggravarsi giorno dopo giorno, scrive la Gazzetta, che spiega: "Oltre al caso Immobile e alla violazione dell’isolamento per la gara con il Torino, l’attenzione degli ispettori è in gran parte sulla mancata comunicazione alla Asl competente dei casi positivi. Il protocollo Figc infatti esprime chiaramente la necessità del coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, chiamate prima di tutto a mappare i contatti stretti dei contagiati. Fino a giovedì invece il club non aveva fatto alcuna comunicazione formale, limitandosi a telefonare alla Asl Roma 1 senza poi produrre alcuna documentazione. Una circostanza che limitava di fatto la possibilità di vigilare anche sul rispetto della bolla in cui la squadra è chiamata a vivere quando si riscontra un caso. Per questo pure questa grave mancanza, contestabile penalmente anche dalla Procura della Repubblica, rientra tra le violazioni del protocollo federale e potrebbe avere effetti pesantissimi sulla stagione della Lazio, soprattutto se dalle indagini dovessero emergere diversi positivi non dichiarati nel corso degli ultimi mesi. Non a caso la Procura diretta da Giuseppe Chinè ha chiesto l’acquisizione di tutti gli esiti dei tamponi effettuati finora dal club. C’è bisogno assoluto di chiarezza e l’unico modo è avere in mano tutte le carte che riguardano le procedure anti-Covid della società biancoceleste, tra quelle del laboratorio Futura Diagnostica di Avellino e quelle ottenute per conto della Uefa da Synlab. Quindi verificare l’assenza di notifica alla Asl e controllare pure come siano stati gestiti i casi tra allenamenti e gare nel periodo di richiesto isolamento. Le sanzioni, secondo le norme emanate dal consiglio federale dell’8 giugno, prevedono una gradualità in base alla violazione commessa: si va dall’ammenda alla penalizzazione, quindi la retrocessione all’ultimo posto e infine l’esclusione dal campionato".