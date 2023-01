Le pagelle di, dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina:- 4. Sguardo scuro nel post-partita come le idee durante il match. Fagioli è un cambio frettoloso, zero gioco se manca Di Maria, reazione da panico. La grande squadra sembrava il Monza.- 4. Non può essere questa la Juve, molle, svagata, disconnessa mentalmente, assente ingiustificata per un tempo. La fiammata a metà ripresa non è sufficiente a salvare il bilancio fallimentare. Max ci mette anche del suo con scelte inspiegabili: perchè De Sciglio? Ma anche Gatti...- 4. Molto arrabbiato con i suoi giocatori per l’atteggiamento, ma sbaglia anche lui. Si affida al turnover pensando alla Coppa Italia, però è tradito da alcuni nel primo tempo e nella ripresa cerca confusamente di rimettere la partita in carreggiata cambiando prima con un 4-4-2 e poi con il 3-4-1-2. Un punto in campionato nelle ultime tre partite, con 10 gol subiti: bastano questi dati per capire che c’è tanto da lavorare.