Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Aleksej Sutormin ha parlato dopo la sconfitta subita all'Allianz Stadium contro la Juventus, nella quarta gara del girone di Champions League. "Abbiamo spinto al massimo per vincere ma non ci siamo riusciti", le sue dichiarazioni. "Il rigore ripetuto da Dybala? Purtroppo ci ha influenzati. Non possiamo dare una seconda possibilità a giocatori come lui".

La Joya ha portato nuovamente in vantaggio la Juve con un penalty calciato due volte: la prima l'aveva tirato fuori, ma l'arbitro Hernandez ha fatto ripetere per invasione di un paio di giocatori dello Zenit, e stavolta il numero 10 argentino non ha perdonato.