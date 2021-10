L'allenatore delloSergejè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dicontro la, in programma domani sera alla Gazprom Arena. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Si tratta di una gara dura e complicata per noi. Giocano bene in entrambe le fasi e raggiungono sempre risultati: faremo del nostro meglio, ci prepariamo e alleniamo per fare punti. I bianconeri rappresentano una macchina da risultati, il loro gioco è aggressivo, attento nei dettagli in difesa, mentre in attacco giocano bene così come in contropiede". Sui singoli: "Mi piacciono diversi giocatori:. Giorgio è l'anima della Juventus, non puoi non nominarlo". Sulla partita: "Potrebbe esserci qualcuno scontento anche per il pari, per questo non ci sbilanciamo. Vedremo domani come andrà. In classifica in Champions la Juventus sta bene, ha vinto le prime due ed è in posizione ottimale. Noi dobbiamo fare del nostro meglio, questa sarà molto importante per recuperare". Infine, un accenno a Luciano: "Non ci ho ancora parlato ma sono felice per lui: è una persona e un tecnico meraviglioso. Sono attento a quello che sta facendo, seguo i suoi successi. Forse ne parleremo, ma per la gara di domani abbiamo già materiale pronto".