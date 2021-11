Vigilia di. All'Allianz Stadium, misterpresenta la sfida di domani sera."Fuori Douglas Santos e Kuzyaev. Infortunati. Malcom e Danil Krugovoy? Abbiamo 24 ore per prendere una decisione per capire quanto e se giocheranno"."Noi giochiamo come ci concede di farlo il nostro avversario. Ci adattiamo alla Juve, che ha un livello altissimo. Come dimostrato, in Champions è al top, ha il massimo dei punti. Portiamo anche noi i punti a casa, vedremo come giocherà l'avversario e ci adatteremo alla situazione""Sarà difficile dire se questo match, se gli ultimi demotiveranno o motiveranno la Juve. Si possono fare tutte le congetture. Non so dirti se ci saranno altri effetti, ma la Juve sta andando forte in Champions e non c'è altro da aggiungere"."Problemi con le top? No, non ha alcun tipo di problema per il livello di difficoltà dell'avversario. Abbiamo affrontato il Chelsea, come la Juve che non è da meno. Al momento nei due match disputati in Russia ha comunque dimostrato di essere su una buona scia. Speriamo abbia dimostrato i suoi lati positivi"."La concorrenza è una componente importante per lo sviluppo del nostro gruppo, permette anche di stimolare e motivare i nostri giocatori. Che sia uno o due, attaccanti o centrocampisti, la concorrenza è ovunque. Se parliamo dello schema a 3 punte... abbiamo possibilità di variare a seconda di chi è a disposizione. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e decidiamo in base alla condizione fisica per l'undici migliore che possiamo"."Chiaramente si parla di ipotesi. La situazione, guardando i punti, non è delle migliori. E' chiaro che la sfida di domani sarà decisiva. Speriamo di riuscire a portare a casa più punti possibili"