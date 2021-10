Yaroslav, difensore dello Zenit, ai microfoni della UEFA della gara contro la Juve: "Il calcio è questo: non abbiamo segnato, loro hanno avuto un’occasione e l’hanno sfruttata. Ieri è stato un giorno di festa per noi. Giochiamo nel campionato russo per partecipare a queste partite. Non eravamo ansiosi, volevamo dimostrare che possiamo e vogliamo produrre un calcio attraente".