Lo Zenit è a Torino. Poco prima dell'allenamento dello Stadium, ecco le parole diin conferenza stampa."Penso sia stata molto equilibrata per la gran parte del match. Abbiamo subito gol all'ultimo, penso che semplicemente dobbiamo dimostrare ciò che valiamo al 100%. Darlo come sempre. Non avere paura della Juve, ma grande rispetto. Andare in campo, ma essere forti"."Non c'è bisogno di commentare. La Juve è un club top, super, dal punto di vista difensivo. Bonucci, Chiellini, De Ligt. I due italiani giocano da tanti anni insieme, alla Juve e in Nazionale. Punti di riferimento per tutti. Li abbiamo studiati alla gara d'andata, domani dobbiamo dimostrare cos'abbiamo imparato dalla gara d'andata"."La paura e la tensione per quando giochiamo in questi stadi chiaramente è impossibile non averla. Ma sono d'accordo: non serve"."Senza Malcolm? Vorrei iniziare sempre nei primi undici, lo vogliono tutti ma mi sembra stupido ripeterlo. Difficile cambiare ruolo? Io devo onorare la possibilità che mi viene data"."Juve? Non ci impressiona e non ci spaventa nulla di particolare. Non sono al meglio, due sconfitte di seguito e al contrario veniamo da due partite positive avendo fatto tanti gol. Dobbiamo dimostrare le nostre forze, sfruttare le possibilità. Dobbiamo fare il massimo".