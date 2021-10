Vyacheslav, terzino dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida contro la Juve: «Mi sento benissimo. Mi sono allenato con la squadra, ho giocato 20 minuti in campionato: tutto risolto. La Juve ha vinto tanto in Italia, noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario: è il calcio. Dobbiamo dare il massimo, come lo Sheriff Tiraspol: 6 punti presi allo Shakhtar Donetsk e al Real Madrid».«Chiesa, ha tutto: dribbling, tiri, velocità. In futuro potrebbe diventare il migliore del mondo».Cosa pensa del girone?«Tutto è possibile. In casa possiamo giocare ad armi pari con tutti. Non abbiamo leader nello Zenit, conta la squadra. Crediamo in noi stessi, corriamo e lavoriamo l’uno per l’altro».«Innanzitutto perché non siamo considerati cittadini dell’Unione Europea. A parità di condizioni, un club di una grande lega sceglie un europeo, non un russo. Mi è successo quando giocavo in Olanda. Poi ci sono i problemi di mentalità e di adattamento. Infine il nostro campionato è poco seguito dagli scout di campionati importanti. Se queste restrizioni non esistessero, forse si prenderebbero più giovani talenti dalla Russia. Ma Golovin e Miranchuk sono partiti per il Monaco e l’Atalanta, questo dovrebbe motivarci. Tutto è nelle nostre mani e nei nostri piedi».«Dopo la mia prima stagione allo Sparta Praga, nel 2017, si scriveva della Lazio. Sarebbe stato molto bello».