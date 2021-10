- Nessuna squadra ha vinto più partite della Juventus (quattro, al pari della Real Sociedad) in questa stagione con il punteggio di 1-0 tra le formazioni dei cinque grandi campionati europei considerando tutte le competizioni. La Juve, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali di Champions League per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2018/19 e 2016/17 con Allegri in panchina e il 2004/05 con Capello.- La Juventus ha vinto le prime tre partite stagionali di Champions League per la prima volta dal 2018/19, nella precedente ultima stagione di Allegri alla guida dei bianconeri.- Dejan Kulusevski è il secondo giocatore svedese ad aver trovato il gol in Champions League con la Juventus dopo Zlatan Ibrahimovic nel 2005. Dejan è anche il primo giocatore della Juventus a trovare il gol in Champions League da subentrato da Álvaro Morata contro il Ferencvárosi TC nel novembre 2020.- Leonardo Bonucci ha disputato la sua 100ª gara in competizioni internazionali con i club (74 in Champions League, 20 in Europa League e sei nelle qualificazioni di Europa League).- La Juventus è imbattuta contro avversarie russe in competizioni europee (nove gare, 8V, 1N): contro squadre di nessuna altra nazione i bianconeri contano così tanti precedenti senza mai perdere in Europa