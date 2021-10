Esattamente otto ore prima dei "grandi", mercoledì 20 ottobre anche lasarà impegnata contro loper la sfida europea di, fondamentale per i ragazzi di Andrea Bonatti per continuare a coltivare il sogno della qualificazione. Nel frattempo è stata designata la squadra arbitrale del match, che sarà diretto dal bielorusso Amine. Gli assistenti saranno Yury Khomchenko e Viktor Getskov, mentre il quarto uomo sarà il russo Yan Bobrovskiy. Il fischio d'inizio della partita in Russia è previsto alle ore 13.00.