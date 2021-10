Un guizzo di Dejan, un altro assist di Mattia: la Juve di chi non t'aspetti - ma neanche un po' - supera nel finale uno Zenit arcigno, chiuso, compatto, eppure sfilacciato dall'ultimo cross dell'esterno bianconero. Finisce 0-1 alla Gazprom Arena ed è la terza vittoria su tre in questa prima parte di Champions League, la quinta di fila dopo l'inizio sciagurato. Sì, è tornata. E sì, era nell'aria da tempo ma si può andare in direzione ufficialità.Il passaggio del turno sembra ora una formalità, per tutto il resto c'è solo da applaudire Allegri: da brutto anatroccolo difensivo, c'è un cigno da clean sheet. E tutto il resto è davvero noia...