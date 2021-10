La Juve vince nel finale e supera uno Zenit chiuso e compatto, chiudendo alla Gazprom Arena con la terza vittoria su tre in questa prima parte di Champions League, la quinta di fila. Il passaggio del turno sembra ora una formalità. Un altro 1-0, una vittoria preziosa che mette in discesa il cammino europeo, a pochi giorni dall'Inter. La Juve non è bella e non gioca una gran partita, ma si prende tre punti e questo conta.