E' stato Sandro, arbitro svizzero, a guidare la sfida tra Juventus e Zenit. Con lui, gli assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert, con Fedayi San come Assistente Var. Il quarto uomo dell’incontro di San Pietroburgo sarà Alain Bieri.90' - Si chiude senza episodi degni di nota la partita di San Pietroburgo: vince la Juve per 1-0.46' - Karavaev travolge Chiesa: giallo giusto.45' - Ricomincia il match.43' - Tocco da destra: Chistyakov colpisce la parte alta del braccio di Chiesa. Timide proteste per i russi.