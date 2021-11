La Juventus stasera affronta lo Zenit San Pietroburgo in Champions League e recupera Federico Chiesa, rimasto assente per un affaticamento muscolare dalla sfida di sabato persa dai compagni contro il Verona. Ma ancora Massimiliano Allegri non sa se schierare l'esterno offensivo ex Fiorentina dal 1' all'Allianz Stadium. Come vi abbiamo riportato nelle probabili formazioni qui su IlBianconero.com e come spiega Calciomercato.com, il tandem offensivo bianconera sarà Morata-Dybala, mentre sugli esterni Allegri è pronto a prendere la "scelta impopolare" con Bernardeschi e McKennie sulle fase a scapito di Chiesa.