Il difensore dello Zenit Dimitry Chistiakov ha parlato ai microfoni di Match TV dopo la sconfitta di ieri sera all'Allianz Stadium nella quarta partita del girone di Champions League. "Beh, questa è la Juventus. La Juve con Dybala è una squadra e senza Dybala è un'altra squadra", le dichiarazioni del calciatore russo. "Ha aggiunto creatività per loro in attacco. Abbiamo lasciato tutte le nostre forze in campo, ma non è bastato".

La Joya in effetti ha recitato il ruolo di gran mattatore del 4-2 bianconero di ieri sera.