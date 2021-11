Lo Zenit San Pietroburgo oggi ha sondato il terreno dell'Allianz Stadium con l'allenamento della vigilia, nell'impianto in cui si disputerà domani sera la partita della 4^ giornata di Champions League contro la Juventus.La squadra russa gode di ottima salute nel suo campionato, la qual cosa certo non si può dire della Juve in Serie A. Ma i bianconeri in Champions per ora si trasformano e sono primi a punteggio pieno nel girone.