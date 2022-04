Walter Zenga parla così di Juve-Inter a Gazzetta: "In questa partita non c'è nessuna favorita, però l'Inter deve vincere per dare pressione al Milan, che gioca un giorno dopo: solo strappando 3 punti a Torino può mettere il Milan in una scomoda posizione psicologica. Vlahovic determinante per la Juve? Troppo facile dirlo. Una ttaccante così farebbe differenza in tutte le squadre, tanto più in questa Juventus che ha problemi in attacco".