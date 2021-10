Le parole di Zenga al Salone del Libro, riprese da calciomercato.com:"Rapporto disastroso. Il rito di San Siro? Si è separato da mia madre quando avevo 8 anni, prime volte allo stadio. Lui tifoso juventino, quindi mi portava a San Siro e mi faceva vedere l'Inter. Lo ringrazio, per fortuna l'ha fatto. E' sempre stato un rapporto conflittuale, non ci siamo mai beccati, mai il rapporto intenso che si possa avere. Ho scritto questo libro per due condizioni: ho letto la biografia di Agassi ed è fantastica. Ma c'è una cosa che mi ha colpito: inizia dicendo che lui odiava il tennis, e il padre perché lo forzava. Io invece amo il calcio, e mio padre mi ha spinto a giocare il calcio. Ho pensato: accostando ciò che mi è successo con i figli in TV a parlare di un rapporto non vero, mi sono immedesimato perché io da figlio non ho capito mio padre. Ho voluto portare questa testimonianza di padre separato, con le problematiche dei genitori del mondo, quando le cose non vanno bene. Ho voluto poi sottolineare il fatto della 'non presenza' non è una situazione volontaria, il problema è questo: se sei nella stessa città, non hai scuse. Se sei in una parte diversa del mondo, o se sei allenatore e senza giorni liberi, se sei davvero distante, allora più sei distante e più ti allontani. Anche nella coppia. All'inizio c'è questa grande connessione. Ci si sente 8 volte al giorno. Mi sono separato all'inizio e non c'erano questi vantaggi di adesso. La mia testimonianza è legata anche alla mia professione"