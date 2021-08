Walter, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sui portieri della prossima Serie A: "Donnarumma? Si è messo in discussione. Certo al Milan non era nell’ultima squadra del mondo, ma quella del Psg è una bella sfida per lui. E la vincerà. A proposito di sfide: mica male anche quella di, andare in B, fare un passo indietro per tornare alle origini. È la forza della passione, dell’entusiasmo. È bello mettersi in gioco: l’età è solo un numero"."Partiamo da un presupposto: non esiste il portiere che non sbaglia mai. Naturalmente nelle valutazioni incidono i momenti in cui vengono commessi gli errori e le grandi parate. La continuità di rendimento è la qualità principale.Come Handanovic: sorrido quando sento dire che è bravo tra i pali. E dove dovrebbe essere bravo un portiere? Le critiche ci sono e ci saranno sempre: fanno parte del gioco. Ma poi un allenatore valuta tante cose, non solo le parate o gli errori".