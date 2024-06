Walter, a Sky Sport, ha parlato così della scelta della Juventus: via Szczesny, dentro Di Gregorio."Chi potrebbe arrivare ha un tasso notevole rispetto alla Juve dell’anno scorso che aveva perso anche Fagioli e Pogba, però il mercato chiude a fine agosto. Chiesa? Io lo terrei perché è un giocatore che può far sempre la differenza a qualsiasi livello. Di Gregorio? È una scelta strana, non per la sua qualità perché è un ragazzo fantastico e ha fatto un campionato eccezionale col Monza di Raffaele Palladino quest'anno, ma mi sembra strano che i bianconeri lascino andare via uno come Szczesny".