Walter Zenga, ex portiere tra le altre di Inter,, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport, durante la quale ha parlato anche della lotta scudetto tra Inter e Juve: "Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico. Il lavoro di terzini e centrocampisti è straordinario, automatismi che rendono imprevedibili gli schemi. Contro l’Inter se accetti l’uno contro uno ti fanno male, hanno attaccanti fantastici. Se li lasci fare e concedi il pallino, hanno varianti di gioco che spesso ti impallinano. Conte accorcia i tempi come se ci lavorasse da anni e non da mesi. Juve favorita ma con Conte sempre a ridosso, a braccetto, accanto a Sarri".