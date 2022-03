L'ex portiere della Nazionale, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha anlizzato la gara di questa sera tra l'Italia di Roberto Mancini e la Macedonia, valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.



'Quelle di Bonucci e Chiellini saranno assenze straordinariamente importanti per il loro valore, ma prima o poi queste assenze ci saranno... per sempre. Non sono eterni e smetteranno di giocare. Gianluca Mancini e Bastoni possono fare bene e danno garanzie per il futuro'.