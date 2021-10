Le parole dial Salone del Libro di Torino, riportate da calciomercato.com:PIRLO - "Non è che uno è stato 22 anni in una squadra ha il diritto sovrano di allenarla. Ho fatto il mio percorso, la mia squadra, se non m'ha portato dove volevo è perché ho avuto difficoltà. Altri hanno avuto opportunità perché era nel posto giusto, momento giusto, situazione giusta. In un altro incastro di situazioni, non sarebbe stato lì. Non faccio paragoni: ognuno di loro ha un valore, in una situazione positiva o negativa. Ognuno di noi ha il suo valore. Non dipende dal posto ma dalla persona che sei".