Walter Zenga ha concesso un'intervista a Tuttosport: "Scudetto? Il campionato non è finito ma è solo nelle mani dell’Inter, è evidente. La vittoria di Firenze dice che il Milan c’è ancora. I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champions League. Il Milan ha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa".



CONTE - "Se vai indietro di tre mesi, con la doppia eliminazione da Champions ed Europa League, Conte era il più scarso di tutti. Eppure sono passati solo tre mesi. Un allenatore vince anche quando costruisce un gruppo, se costruisci una mentalità. Uno come Antonio lo vedo vincente non perché alza un trofeo ma perché porta la società a un livello superiore". PIRLO E LA JUVE - "Dopo nove scudetti consecutivi può succedere di non vincerlo, succederà anche che magari non lo vincerà per un po’ di anni. E’ normale che certi giocatori abbiano un anno di flessione o i giovani che sono arrivati hanno necessità di tempo per inserirsi. Non ci vedo nulla di male, non si può sempre vincere".