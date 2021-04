L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato a Radio Anch’io lo Sport, occasione in cui si è soffermato sulla Juventus: "Il rendimento della Juve? Pirlo è un allenatore giovane, all’inizio. Si è ritrovato a gestire una squadra che aveva vinto 9 campionati, una società con Allegri e Sarri ancora a libro paga. In ogni caso è sorretto dal club”.



SU CRISTIANO RONALDO – “Non è quello dello scorso anno. Il suo nervosismo è legato al fatto che si rende conto che non riesce ad incidere come vorrebbe”.