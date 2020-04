L’allenatore del Cagliari Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset: “Come si può ripartire non è mia competenza. Ho già preparato dei programmi di allenamento, quando tutti ripartirà ci faremo trovare pronti. Ho avuto esperienze anche in Inghilterra, lì si giocavano sette partite al mese. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici, non solo a livello economico. Non vedo grossi ostacoli nel giocare ogni 2-3 giorni, se a luglio e agosto fa caldo allora si può giocare di sera”



SU MESSI ALL’INTER – “Avere nello stesso campionato Messi e Cristiano Ronaldo sarebbe una grandissima sfida. Per ora, la priorità è ripartire, poi si penderà al mercato che credo sarà ridimensionato”.