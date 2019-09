Walter Zenga ha parlato a tutto tondo sull'inizio del campionato, dal derby di Milano alla corsa per lo scudetto: "L'Inter può lottare fin da subito per vincere il campionato - ha detto l'ex portiere ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Magari non farà grandi partite, ma ha uno spirito diverso rispetto a prima e un progetto vincente. Non è un caso che Antonio Conte abbia firmato un contratto triennale".