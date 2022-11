Walter Zenga tramite il suo canale YouTube ha presentato la sfida tra Juve e Inter: "La Juventus arriva da tre vittorie consecutive e ha la miglior difesa del campionato con sette gol subiti. Vero è che è lontanissima dalle prime del campionato ma sfida una squadra che sta ritornando a livelli importanti. Anche se si tratta di una partita che vedrà la sesta contro la settima in classifica, è pur sempre una partita di grandissimo cartello, non a caso viene chiamato “il derby d’Italia” anche se onestamente non lo trovo corretto".