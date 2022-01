Walter Zenga, a Sky Sport, ha parlato dei movimenti della Juventus: "La Juve, se guardi la carta d'identità, Locatelli, Chiesa, McKennie, lo stesso Morata è giovane. Stanno ricostruendo dopo 9 anni di dominio totale. Con un attaccante ha i più possibilità di fare gol, ma devi portarglieli i palloni. Devono trovare un giocatore di grande spessore in mezzo al campo. Avevano i Pogba, Pirlo, Marchisio, Pjanic... Allegri ha bisogno di tempo. Non so se Azmoun sia la figura giusta per la squadra".