Walter, ex portiere dell'Inter, ha parlato a Cronache di Spogliatoio. Le sue parole sulla gara tra Inter e Juventus:"Sono stupito di come il Napoli sia a 10 punti dall’Inter, con la squadra che ha, pensavo di vederli più in alto. Juve avvantaggiata perché non ha le Coppe, inutile che il mio Max, con cui ho giocato a Padova, dice il contrario. La Juve ha trovato una grande solidità, anche senza un gioco stralucente. L’Inter è forte signori, ha la rosa più forte di tutto il campionato. Il calcio di Inzaghi mi piace molto. Se analizzi le azioni, i gol, le giocate, trovi tanto dell’allenatore".