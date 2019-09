Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato dell'imminente partita tra i nerazzurri e la Juve ai microfoni di Sky Sport: "Per l'Inter c'è un altro impegno mercoledì e si pensa di partita in partita. Il problema Juventus si affronterà più avanti. Penso che Romelu Lukaku contro il Barcellona giocherà, del resto per me se un giocatore sta bene fisicamente e mentalmente può giocare tranquillamente, mica ha la mia età... Va evidenziato che l'Inter giocherà un giorno dopo la Juventus in trasferta, quindi i bianconeri avranno 24-36 ore in più per valutare le problematiche fisiche e i tempi di recupero. E' la qualità del recupero che incide".