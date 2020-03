L’allenatore del Cagliari Walter Zenga ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sia sulla sua squadra che sulla ripresa del campionato e degli allenamenti: “Io oggi penso solo che vorrei non vedere più bare portate via dai militari, sentire di fabbriche chiuse, di gente senza lavoro. Se riprende il calcio vuol dire che riprende un po’ di vita e allora accetteremo quello che sarà. Nel caso la vedo dura finire entro giugno, più facile sfondare sul luglio, e allora: le vacanze? Chissenefrega delle vacanze. Dobbiamo giocare a Ferragosto? Giochiamo a Ferragosto. Quattro partite a settimana? Giochiamole”.



SUGLI STIPENDI TAGLIATI – “Giusto così? Non è giusto così: sarà così per forza”



SUGLI OBIETTIVI DEL CAGLIARI – “Non parlo di traguardi, ma il Cagliari deve pensare in grande: è a quattro punti dal 7° posto, con una partita in meno. Se pensi: oddio lotterò per non retrocedere, lotterai per non retrocedere. Nainggolan, Nandez, Rog, e poi Olsen e Simeone dopo gli infortuni di Cragno e Pavoletti: non mi pare un mercato da salvezza”.