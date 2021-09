Walter, a Sky Sport, parla del suo passato all'Inter: "Quello che ha fatto Buffon alla Juve ho cercato di farlo nel ’97, parlai con Moratti e Mazzola. Non c’erano problemi, poi si mise in mezzo Hodgson. Perché? Non lo so. È un altro discorso, poter allenare la squadra del cuore non è un diritto che acquisisci per averci giocato per vent’anni. Te lo devi meritare, evidentemente il mio percorso non ha acceso la voglia della dirigenza di portarmi all’Inter".