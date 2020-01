L'ex portiere dell'Inter Walter Zenga bacchetta Antonio Conte a pressing Serie A: ​"L’Inter non ha pareggiato per colpa dell’arbitro, come ha detto giustamente Handanovic da capitano vero. Ha giocato bene 20 minuti del secondo tempo, creando tante occasioni. Lì le partite vanno chiuse. C’è stato sicuramente un calo e questo nervosismo non fa bene a nessuno".