Attraverso una serie di storie sul proprio profilo Instagram, Walterha replicato alle recenti dichiarazioni del centrocampista della, Weston. Quest'ultimo aveva menzionato un mix di pasta, pesto, pomodoro e pollo come innovazione culinaria. Zenga ha risposto attraverso i social, difendendo la sua tradizione e la mentalità più conservatrice in fatto di cibo, affermando: "Innovazione? Pasta, pesto, pomodoro e pollo? Preferisco tenermi la mia tradizione e la mia mentalità chiusa." McKennie aveva detto : "Se ho sofferto lo shock culturale? Sì, mi piace qui l’Italia. In Italia la mentalità è chiusa, è tradizione. Va bene, però devi essere più aperto mentalmente con gli altri. Un esempio? Io mangio pasta con pomodoro, pesto con pollo e tutti qui in Italia: che schifo! Ma non l’hanno mai provato".