Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore Walterha parlato anche di Massimilianodopo la vittoria dellain campionato contro il. Ecco il suo commento sul tecnico bianconero: "Ogni allenatore crea il vestito migliore per la squadra che ha. Evidentemente Allegri ha capito che questo è il vestito migliore per la sua squadra. Come ha giustamente detto, a Bologna la Juve non ha vinto facilmente. In questo momento sta ricostruendo, ha tanti giocatori giovani che sta mettendo insieme. Non ci vedo niente di sbagliato".