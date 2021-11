Un ex grande portiere, e anche recente allenatore, come Walter Zenga, in collegamento con Sky Sport, ha commentato il difficilissimo momento della Juventus: "Max Allegri in questo momento sta facendo di tutto perpur sapendo bene in cuor suo quali siano i problemi, quale sia la differenza tra la rosa del passato e quella di adesso. Ha un attacco in gran difficoltà... Allegri deve avere una, dicendo esattamente quello che pensa".