Zeman-Juve: le frasi celebri

Zeman, l'ultimo attacco alla Juve

Passa il tempo, ma la rivalità tra lacontinua ad essere al centro dell'attenzione, con il tecnico che si presenta come il principale antagonista della squadra torinese. Con ben 834 panchine all'attivo,La sua figura di allenatore è stata costantemente fuori dagli schemi, come dimostrato dalle sue affermazioni come: "Le partite partono tutte dallo 0-0: sta alla squadra cambiare il risultato" e "A me piace vincere rispettando le regole".passando per l'estero e numerosi club in Italia, dalla Serie A alla Serie C.Nella conferenza stampa di presentazione della partita tra il suoe la poi vinta dai bianconeri per 4-3 , Zeman ha lanciatodefinendo la squadra avversaria giovane e tecnicamente valida, ma sottolineando il modo di difendere dei suoi: "Non dobbiamo lasciarli giocare", le sue parole. Ha anche espresso delusione per il momento difficile della sua squadra a causa di infortuni, Covid e altre influenze, affermando che durante la pausa non sono riusciti a lavorare come avrebbero voluto.. Cos'è successo, poi? Tocca tornare nel 1991, quando un gol convalidato a Schillaci - per Zeman era fuorigioco - in un episodio controverso ha cambiato la sua prospettiva sulla squadra bianconera. "Lì ho capito tante cose", ha risposto il boemo. Che non ha perso il vizio, né il pelo...