Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, storicamente avverso alla Juventus, è stato stimolato oggi in conferenza stampa sulla momentanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri nell'ambito del caso plusvalenze:"Sui punti alla Juve non mi sbilancio, sono cose che si ripetono e non è normale", ha detto alla vigilia della gara contro l'AZ Picerno.