Zdenek Zeman torna a pungere la Juventus. Al termine della sfida tra il suo Pescara e l'Entella ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com anche del recente patteggiamento bianconero: "Alla fine le cose sono state risolte all'italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette (il riferimento è a quello juventino e al suo ex presidente Andrea Agnelli, ndr) mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci".