La Lazio lotta con lo Scudetto insieme a Juventus e Inter: il campionato, flagellato dall'emergenza Coronavirus, sta per riaprire i battenti. Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto l'ex allenatore di Lazio e Roma Zdenek Zeman: "La Lazio è la squadra che gioca meglio in Italia. L'Atalanta gioca un altro calcio, più fisico. La Juventus non gioca bene ma ha la miglior rosa. Spero che la Lazio vinca lo Scudetto. Lotito ha fatto molto più di altri che hanno mezzi più ampi. Se voglio tornare alla Lazio? Dipende dai programmi e da quel che si può fare".