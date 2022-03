L'ex allenatore Zdenek Zeman è stato intervistato oggi da Il Corriere dello Sport. Si è discusso del possibile mancato approdo dell'Italia al prossimo Mondiale. Queste le parole del tecnico:



ITALIA - "Speriamo passi, altrimenti sarà un dramma di nuovo. Purtroppo tanti calciatori non sono al meglio, mi auguro che si ritrovino. Immobile non rende? Per me è solo una questione tattica. Nella Lazio ha più terreno da scoprire, nell’Italia invece trova pochi spazi da punta centrale. Ma resta il centravanti migliore, lo dicono i numeri".