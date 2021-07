Intervistato dalla web tv, Mitico Channel, il tecnico del Foggia, Zdenek, ha espresso la propria opinione in merito al calcio, e ai tifosi, sempre più ai margini a causa delle conseguenze del Coronavirus."Mi auguravo potesse finire questo problema del virus, perché significherebbe fare ancora qualcosa. Poi se finisce non si sa, è vero che sta peggiorando di giorno in giorno. Il calcio senza gente non mi dice niente, se chiudono chiudo anch'io".