Zdenek Zeman è tornato a parlare di Juventus sulle pagine de Il Mattino: "Lo scudetto a Napoli? Ma è davvero realizzabile considerando la dittatura della Juve? Ancelotti ha avuto un anno di tempo per provare tutti i suoi giocatori: nel prossimo campionato sicuramente faranno meglio. Può competere per vincerlo, non fermandosi a dieci o più punti di distacco. I playoff scudetto? Sono contrario. Dopo 38 anni partite la classifica dà l’esatta immagine di quanto è stato fatto in un campionato e non sarebbe giusto se a vincere lo scudetto fosse chi è arrivato sesto. Sarri alla Juve? La Juve continua a sorprendermi. Se è stata una scelta giusta da parte di Sarri, lo capiremo durante la stagione. Ha tutto per poter lavorare bene alla Juve, bisogna poi vedere se i giocatori si adattano al nuovo allenatore".