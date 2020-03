Ospite alla trasmissione Un Giorno da Pecora di Rai Radio 1, Zdenek Zeman ha detto la sua sul momento della Juve: "Per me non gioca molto bene ma ha la migliore rosa di giocatori. Sarri, come me, vorrebbe che la squadra giocasse bene, ma ci sono tanti singolo ed è difficile fare squadra"



SU ALLEGRI – “Mi piace come gestore, oggi i migliori allenatori sono gestori della squadra".



SUL CORONAVIRUS - "La situazione non è bella, ma il campionato va finito per forza, anche se ho ancora dei dubbi. L'epidemia si sta diffondendo sempre di più, aspetto che inizi a calare"



SUL SUO FUTURO - "Qualche richiesta mi è arrivata ma ho rifiutato perchè non me la sentivo, non ho avuto certezze sul mio lavoro. Io chiedo di farmi fare l'allenatore, ma al giorno d’oggi ci sono dirigenti che vogliono fare il tecnico e la formazione".



SU I DUE CONTE – "Antonio ha fatto di più di Giuseppe. Il premier si muove tanto per spostamenti, non è molto attivo, potrebbe essere un mediano, come Pjanic".