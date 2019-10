In un'intervista a Il Messaggero, Zdenek Zeman ha fatto una candida ammissione - considerati soprattutto gli attriti passati con la Juventus e la sua storia -: "Mi piace Conte, lo apprezzo". Ecco, spiega poco dopo anche il motivo: "Un cagnaccio. È uno di quelli che conduce il gruppo e non si limita a gestirlo. La rosa bianconera è superiore, ma lui se la gioca a livello fisico. Da Ancelotti ci si aspettava di più". Una battuta nel finale la riserva anche a Maurizio Sarri, fresco d'arrivo alla Juventus e per questo anche un po' cambiato rispetto ai tempi precedenti: "Sarri? È bravo, ci vuole tempo. Non è però più quello di Napoli".