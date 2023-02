L'ex allenatore di, ai microfoni di Mediaset ha riaperto la polemica riguardo i farmaci che assumevano stando alle parole del tecnico i giocatori nel passato: "È strano che certi calciatori si spaventino ora e non quando prendevano certe sostanze. Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo".